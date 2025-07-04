Устроившего резню в иркутской больнице россиянина отправили в СИЗО

Напавшего с ножом на врачей иркутской больницы № 8 отправили в СИЗО

В Иркутской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте и помещении 59-летнего россиянина, устроившего резню в больнице №8 на улице Баумана. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По решению суда, обвиняемого отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела о покушении на заместителя главного врача медучреждения и ее секретаря.

3 июля вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске. Задержанный признался, что пытался расправиться врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». Нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

В ходе нападения пострадали заместитель главного врача больницы №8 Иркутска Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина.