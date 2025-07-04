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18:43, 4 июля 2025Мир

Стало известно о возможной отправке в Россию спецпосланника из Южной Кореи

Yonhap: Южная Корея собирается отправить спецпосланника в Россию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки спецпосланника в Россию. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

Отмечается, что власти республики рассматривают план, который включает отправку посланников в десять стран, включая Австралию, Канаду, Францию ​​и Индию, в рамках расширения дипломатических связей. В число предполагаемых стран также входят США, Япония, Китай и другие страны Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

«Администрация президента размышляла над тем, стоит ли направлять в Россию специального представителя на фоне усиливающегося военного сближения Москвы с Северной Кореей», — сказано в публикации.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул экс-посла в России Ви Сон Нака на пост главы Управления национальной безопасности. По словам южнокорейского лидера, бывший дипломат обладает «богатым опытом и профессионализмом».

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