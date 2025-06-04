Президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы нацбезопасности

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул экс-посла в России Ви Сон Нака на пост главы Управления национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам южнокорейского лидера, бывший дипломат обладает «богатым опытом и профессионализмом». «Он сыграет ключевую роль в достижении целей государственной политики — прагматичной дипломатии, высокотехнологичной обороны и мира и процветания на Корейском полуострове», — отметил президент.

Ранее заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун заявил, что новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России. Профессор отметил, что пришедшая к власти Демократическая партия традиционно стремится к более сбалансированной внешней политике и считает, что интересы Южной Кореи и США не всегда совпадают.

Тем не менее сохраняющиеся экономические санкции против России могут стать препятствием для нормализации отношений Москвы и Сеула, считает эксперт.