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18:46, 4 июля 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на водопады в подъезде дома после непогоды

Жители Хабаровска пожаловались, что в их подъезде льет дождь после непогоды
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Хабаровска пожаловались на регулярные водопады в подъезде. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме, расположенном в Полоцком переулке. По словам жильцов, в подъезде идет дождь после каждой непогоды. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть мощные потоки воды, которые стекают с верхних этажей до самых нижних. Между тем хабаровчан уверяют, что в последний раз крышу ремонтировали в 2024 году. После тропического ливня с грозой, который обрушился на город накануне, подтопило даже лифт — его в целях безопасности пришлось отключить.

Накануне сообщалось, что в Хабаровске дети устроили заплыв в гигантской луже, образовавшейся после сильных дождей.

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