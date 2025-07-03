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17:43, 3 июля 2025Экономика

Дети из российского города поплавали в гигантской луже и попали на видео

В Хабаровске дети поплавали в гигантской дождевой луже
Александра Качан (Редактор)

В Хабаровске дети устроили заплыв в гигантской луже, образовавшейся после мощных дождей, накрывших город. Очевидцы засняли игру в воде на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Сводка Хабаровск».

Детей заметили на улице Кубяка. На кадрах четыре ребенка играют в грязной луже, которая доходит им до колен. Одна из девочек опустилась в воду полностью и поплыла.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прошел тропический ливень. Скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду, в городе выпало около 20 миллиметров осадков. Ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты и заборы на стройплощадках.

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