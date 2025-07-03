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16:04, 3 июля 2025Экономика

Российский город накрыл тропический ливень

В Хабаровске ливень повалил десятки деревьев и лишил света тысячи горожан
Виктория Клабукова
СюжетБуря в Москве

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

На Хабаровск обрушился тропический ливень. О последствиях разгула стихии пишет Telegram-канал Mash.

Проливной дождь накрыл город в два часа дня по местному времени (семь часов утра по Москве). Скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду. За время бури в Хабаровске выпало около 20 миллиметров осадков.

Городские ливневки оказались бессильны против мощных потоков воды, в результате чего улицы превратились в реки, а машины стали массово глохнуть из-за гидроудара. Порывами ветра повалило десятки деревьев, тем самым перекрыв дороги. Ветром снесло также рекламные щиты и заборы на стройплощадках. Кроме того, непогода лишила электричества тысячи горожан. Отключения коснулись жителей микрорайонов МЖК, Амуркабель, Горький, Индустриальный и Красного Яра.

Ранее ураган пронесся по российскому городу Магнитогорску. Сильным ветром с крыши одного из местных фитнес-центров сорвало кровлю. Рухнув, она повредила несколько автомобилей, припаркованных рядом.

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