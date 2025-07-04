Ереван прокомментировал идею США вытеснить Россию из Зангезура

МИД Армении не опроверг сообщения об идее США вытеснить Россию из Зангезура

Армении от международных партнеров поступают различные предложения по созданию «коридора в Зангезуре». Идею США вытеснить Россию из процесса урегулирования конфликта с Баку прокомментировала представитель МИД Армении Ани Бадалян, передает портал verelq.am.

В июле эксперт Carnegie Politika (организация признана нежелательной в РФ) со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Вашингтон якобы предложил Еревану и Баку передать под контроль американской компании проект по созданию азербайджанского транспортного коридора на территории Сюникской области Армении.

Бадалян не подтвердила, но и не опровергла существование такого предложения. «Международные партнеры периодически выдвигают свои идеи по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, включая вопрос разблокировки транспортной инфраструктуры между двумя странами», — сообщила дипломат.

Ранее стало известно, что в июле премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На переговорах в Дубае лидеры двух республик могут подписать мирное соглашение.