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09:22, 3 июля 2025Бывший СССР

Стали известны сроки подписания мирного соглашения Армении и Азербайджана

Middle East Eye: Пашинян и Алиев могут подписать мирное соглашение в июле
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valery Sharifulin / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут подписать соглашение на ближайшей встрече, которая состоится в июле. Сроки подписания заключительных дипломатических документов стали известны из сообщения издания Middle East Eye.

«Встреча запланирована в конце этого месяца, поскольку обе страны продолжают переговоры по заключению мирного соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что подписание соглашения, вероятно, пройдет в Дубае.

Ранее Пашинян встретился с Алиевым в мае на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Он пригласил представителя Баку выпить с ним кофе.

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