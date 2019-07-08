Ирада Зейналова пригрозила набить морду обматерившему Путина журналисту

Телеведущая Ирада Зейналова раскритиковала грузинского журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2». Об этом она написала в Facebook.

По словам Зейналовой, она испытывает стыд за поступок Габунии. «Всегда считали его народ интеллигентами и князьями, а тут такое фу. А то, что начальник его такое поддержал, — два раза фу. Потому что уже статистика получается. Мужчины так себя ведут, джигиты», — заявила она, добавив, что считает журналиста «истериком» и «позорником».

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В другой публикации телеведущая выразила готовность «набить морду» грузинскому журналисту. «Да, испачкать руки. Да, по-бабьи, но в реальности. Не в эфире за тысячи километров. Потому что дно должно быть наказуемо», — подчеркнула Зейналова. Она отметила, что российский лидер не будет разбираться с ним, хотя он и помнит «питерские дворы».

Телеведущий Георгий Габуния произнес оскорбительный монолог в адрес Путина в прямом эфире вечером 7 июля. После этого каналу пришлось прервать вещание, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные его поступком граждане. 8 июля стало известно, что журналиста отстранили от работы на два месяца.

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