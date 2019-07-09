Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына

Мать грузинского журналиста Георгия Габунии была шокирована событиями, которые последовали после выступления ее сына с ругательствами в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили, передает «Московский комсомолец».

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — сказал Гвритишвили.

Издание отмечает, что мать Габунии — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе.

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