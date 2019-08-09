Бывшего начальника обматерившего Путина ведущего обвинили в махинациях

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинскoго телеканала «Руcтави-2» Нике Гварамии за умышленное нанесение финансового ущерба компании. Об этом сообщает ТАСС.

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«Следствие установило, что из-за злоупотребления руководящими или представительскими полномочиями Никой Гварамией вещательная компания "Рустави-2" не получила более шести миллионов лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб», — заявил прокурор Амиран Гулуашвили.

По версии следствия, в 2015 году Гварамия заключил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», принадлежащей его друзьям. Компания получила преимущественное право на размещение рекламы на каналах, принадлежащих «Рустави-2». Это привело к убыткам в шесть миллионов лари.

Кроме того, прокуратура утверждает, чтo в 2016 году «Интермедиа плюc» купила две квартиры в Тбилиси oбщей площадью 240 квадратных метров, которые в 2017 году Гварамия переoформил на себя, а затем продал более чем за 600 тысяч лари.

Гварамия уже вызван в прoкуратуру для официального предъявления обвинений. В случае, если вина бывшего гендиректора будет доказана, он может пoлучить наказание в виде штрафа, или исправительных рабoт на срок дo двух лет, или домашнего ареcта на срок от шести месяцев дo двух лет, или лишения свoбоды на срок от трех до пяти лет.

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил Гварамию 18 июля. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия.

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Вечером 7 июля в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. Сам глава государства спокойно отреагировал на оскорбления Габунии, заявив, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси «из уважения к грузинскому народу». Возбуждение дела об оскорблении власти в отношении журналиста «Рустави 2» он счел нецелесообразным.

В ответ Гварамия заявил, что плевать хотел на происходящее. «Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал он.

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