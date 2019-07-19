Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Многих пользователей порадовало решение о смене руководства. «Слава Богу! Этот голландский петух уберется!» — написал один комментатор. «Аплодисменты маэстро! Молодцы! Я же говорил, а некоторые рвали волосы и кричали, что никто не закроет этот недоканал», — добавил другой.

Некоторые обратили внимание на пиджак камуфляжного цвета, в котором Гварамии пришел на брифинг, проведенный после увольнения. Свой внешний вид он объяснил тем, что «если будет война», то он готов «воевать». «Это он от шока вырядился в Фиделя Кастро? Клоун, еще и войнушкой грозится!» — написал комментатор в ответ на заявление бывшего гендиректора канала.

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Пользователи выразили надежду, что впредь в эфире не будет употребляться нецензурная лексика.

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил Гварамию 18 июля. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия.

Вечером 7 июля в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. Сам глава государства спокойно отреагировал на оскорбления Габунии, заявив, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси «из уважения к грузинскому народу». Возбуждение дела об оскорблении власти в отношении журналиста «Рустави 2» он счел нецелесообразным.

В ответ Гварамия заявил, что плевать хотел на происходящее. «Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал он.