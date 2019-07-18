Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Ранее об этом намерении Халваши, во владение которого должен быть передан «Рустави 2», заявил в Facebook. По словам бизнесмена, именно Гварамия содействовал тому, что он лишился компании. «Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — заявил Халваши.

Он пообещал не вмешиваться в редакционную политику телекомпании. «Свобода слова и выражения будет гарантирована», — заверил предприниматель.

18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2». ЕСПЧ пришел к выводу, что законным владельцем является Кибар Халваши. В марте 2017 года Верховный суд Грузии уже выносил решение оставить в силе передаче телекомпании бывшему владельцу.

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