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Бывший начальник обматерившего Путина грузинского ведущего улетел в Киев

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Ника Гварамия

Уволенный после скандала с оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия улетел в Киев. Об этом сообщает грузинский портал Espersona.ge.

Вместе с Гварамией Грузию покинул соратник проживающего на Украине экс-президента страны Михаила Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия. Его сын был одним из дольщиков телекомпании «Рустави 2», пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не принял решение о возвращении телеканала его прежним владельцам.

18 июля ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2», придя к выводу, что законным владельцем является Кибар Халваши. Своим первым решением в качестве владельца телеканала Халваши уволил гендиректора телеканала. По словам бизнесмена, именно Гварамия содействовал тому, что несколько лет назад он лишился телекомпании.

10 июля было распространено заявление гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамии о готовности мочиться в грузинские напитки, экспортируемые в Россию.

Позднее выяснилось, что его обещание оказалось ошибкой перевода. На самом деле он сказал, что ему плевать на грузинских производителей боржоми и вина. «Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал Гварамия.

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