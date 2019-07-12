Грузинские виноделы ополчились на оскорбившего вино гендиректора «Рустави 2»

В грузинской Кахетии у Гомборского перевала прошел митинг виноделов, требующих извинений от генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

По мнению участников акции протеста, Гварамия оскорбил Кахетию и грузинское вино. Протестующие перекрыли дорогу и скандировали: «Гварамия, уходи!»

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10 июля было распространено заявление гендиректора «Рустави 2» о готовности мочиться в грузинские напитки, экспортируемые в Россию.

Позднее выяснилось, что его обещание оказалось ошибкой перевода. На самом деле он сказал, что ему плевать на грузинских производителей боржоми и вина. «Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал Гварамия.

Жители Грузии в соцсетях раскритиковали заявление гендиректора «Рустави 2». Пользователи Facebook назвали слова Гварамии «извержением яда» и «идиотизмом». Они считают, что глава телеканала позволяет себе такие высказывания, поскольку у него нет собственного бизнеса, который может пострадать от введения санкций.

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