Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино

Грузины в соцсетях раскритиковали заявление генерального директора грузинского телеканала «Рустави-2» Николоза Гварамии о готовности помочиться в экспортируемое в Россию вино.

Пользователи Facebook назвали слова Гварамии «извержением яда» и «идиотизмом». Они считают, что директор телеканала позволяет себе такие высказывания, поскольку у него нет собственного бизнеса, который может пострадать от введения санкций.

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10 июля Гварамия пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию. Он предложил производителям поставлять продукцию Украине.

Позже оказалось, что слова гендиректора «Рустави-2» неверно перевели. На самом деле Гварамия заявил, что ему наплевать на грузинских производителей минеральной воды и вина. «Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал он.

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