Возможность конкуренции российских и европейских вин на рынке в США оценили

Титов: Российские вина после отмены санкций способны конкурировать с европейскими

После отмены санкций США российские вина способны конкурировать с европейскими напитками на американском рынке. Так оценил возможность конкуренции специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, его цитирует ТАСС.

По мнению основного акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо», благодаря своему соотношению цена-качество российские вина могут побороться в среднем классе.

«Конкурсы подтверждают, что планка наших вин находится очень высоко, но пока бренд еще менее известен. Российское вино пока еще вызывает больше удивления. Слава богу, приятное удивление, но все-таки удивление», — пояснил он.

По словам бизнесмена, конкурировать с европейскими могут уже много российских вин — этому способствовало устойчивое развитие отрасли, а также факт, что европейские вина все дороже на американском рынке.

В первой половине 2026-го розничные продажи вина в России упали на 2,7 процента. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за полгода продажи виноградного вина сократились до 26,4 миллиона декалитров (дал). Плодовых вин продали 895,7 тысячи дал (минус 37,4 процента), ликерных — 551,1 тысячи дал (минус 5,6 процента). Продажи игристых вин выросли на 3,9 процента, до 10 миллионов дал.