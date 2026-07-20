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08:33, 20 июля 2026Бывший СССР

В МИД раскрыли роль украинских военных советников в Африке

Башкин: Украинские военные советники помогают террористам работать с БПЛА в Мали
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Украинские военные советники в Мали помогают террористам работать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин, передает ТАСС.

«Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА», — сказал он.

При этом дипломат не исключил, что террористы в Африке сотрудничают с Украиной и Францией по вопросам поставок вооружений.

Башкин также заявил, что у боевиков в Африке появились беспилотники украинского производства. По его словам, речь идет о современных моделях БПЛА и тяжелых дронах типа «Баба-яга».

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