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Забота о себе
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08:30, 20 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенное время суток

Врач Васкес призвал выпивать последнюю чашку кофе как минимум за восемь часов до сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bezuglova Evgeniia / Shutterstock / Fotodom  

Врач и эксперт по долголетию Маркос Васкес заявил, что если пить кофе в определенное время суток, то он может нанести серьезный вред организму. Его слова передает издание ABC.

По словам Васкеса, если представить, что существует так называемая «пирамида долголетия», то ее основой окажется качественный сон. «У людей, которые пьют кофе только по утрам, эффект для здоровья лучше, чем у тех, кто пьет его в течение дня», — отметил он.

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Врач объяснил, что кофеин поддерживает активность человека. Таким образом, его присутствие в организме за несколько часов до сна негативно сказывается на качестве ночного отдыха, предупредил Васкес. Последнюю чашку такого напитка он призвал выпивать как минимум за восемь часов до отхода в постель.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что некоторые напитки помогают бороться с бессонницей. По его словам, расслабляющее действие оказывает миндальное молоко благодаря содержанию магния.

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