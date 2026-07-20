В Конгрессе США раскрыли следующие шаги Трампа против Ирана

Конгрессмен Маккол: Трамп возобновит военную кампанию против Ирана

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что ожидает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возобновит военную кампанию против Ирана, которая была приостановлена из-за режима прекращения огня. Его слова приводит Bloomberg.

«Теперь мы снова перейдем к плану А. Военные войдут, уничтожат их стартовые площадки, лишат их возможности запускать беспилотники "Шахед" и наносить удары по танкерам», — сказал конгрессмен в эфире программы Fox News Sunday.

Маккол отметил, что для США ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив «должно быть основополагающей, ключевой задачей прямо сейчас».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США намерены начать полномасштабную войну с Ираном.