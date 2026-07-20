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08:44, 20 июля 2026Мир

США и Иран предупредили о тревожном сигнале

NYT: Эскалация конфликта США и Ирана является тревожным сигналом для обеих сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Эскалация конфликта США и Ирана является тревожным сигналом для обеих сторон. Об этом заявила эксперт по Ирану Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе, передает The New York Times (NYT).

«Это тревожный сигнал для обеих сторон. Им либо нужно сейчас же перейти к дипломатическому диалогу, либо они рискуют допустить, чтобы война вышла за рамки управляемой эскалации», — отметила эксперт.

Таким образом Геранмайе прокомментировала обмен массированными ударами между США и Ираном, в результате которых пострадали и лишились жизни как мирные иранцы, так и американские военнослужащие. В публикации отмечается, что произошедшее приблизило американцев к осознанию человеческих жертв войны и подорвало обещания властей о полном военном превосходстве.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал мощным удар, нанесенный американскими вооруженными силами по территории Ирана.

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