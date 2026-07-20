Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:30, 20 июля 2026Экономика

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло

Правительство Венесуэлы: Число жертв разрушительного землетрясения выросло до 5208
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Количество жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5208. Об этом сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

За последние сутки число тех, кого не удалось спасти, увеличилось на 139, при этом количество спасенных не изменилось. По последним данным, помощь уже оказана 128,32 тысячи семьям. В 107 лагерях временного размещения находятся 23,82 тысячи человек, а без жилья остались 17,9 тысячи жителей.

Родригес добавил, что землетрясение повредило 856 зданий — 190 из них полностью рухнули. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 30 тысяч сотрудников спецслужб, более 31 тысячи добровольцев и более 2000 иностранных спасателей.

При этом подземные толчки в стране продолжаются. Сейсмологи зафиксировали 1388 афтершоков.

Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Подмосковью
    В МИД раскрыли роль украинских военных советников в Африке
    Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло
    Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенное время суток
    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию
    Трамп сделал заявление о безопасности подаренного Катаром самолета
    Столб дыма заметили в Московской области после удара ВСУ
    Жителей одной страны предупредили об опасной жаре
    Россиянин выслушал приговор за хладнокровную расправу над близкими родственниками
    Российскому фондовому рынку предрекли одну из самых непредсказуемых недель
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok