Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло

Правительство Венесуэлы: Число жертв разрушительного землетрясения выросло до 5208

Количество жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5208. Об этом сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

За последние сутки число тех, кого не удалось спасти, увеличилось на 139, при этом количество спасенных не изменилось. По последним данным, помощь уже оказана 128,32 тысячи семьям. В 107 лагерях временного размещения находятся 23,82 тысячи человек, а без жилья остались 17,9 тысячи жителей.

Родригес добавил, что землетрясение повредило 856 зданий — 190 из них полностью рухнули. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы более 30 тысяч сотрудников спецслужб, более 31 тысячи добровольцев и более 2000 иностранных спасателей.

При этом подземные толчки в стране продолжаются. Сейсмологи зафиксировали 1388 афтершоков.

Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.