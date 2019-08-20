Новое руководство «Рустави 2» уволило обматерившего Путина ведущего

Новый руководитель грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, включая оскорбившего президента России Владимира Путина ведущего Георгия Габунию. Об этом сообщает «Грузия Online».

Салия также уволил начальника информационной службы телеканала Нодара Меладзе и журналистов Георгия Лаперашвили, Нанука Жоржолиани, Эка Квеситадзе. По словам руководителя, причиной такого решения стал конфликт интересов. «Этих людей не интересует "Рустави 2", в их интересах лишь то, чтобы телеканалом руководил конкретный человек — Михаил Саакашвили», — добавил генеральный директор компании.

Саалия был назначен руководителем канала в июле 2019 года после того, как новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши уволил с этого поста Нику Гварамию. Халваши вернули уже ранее принадлежавшую ему компанию по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля.

Вечером 7 июля в эфире передачи на телеканале «Рустави 2» Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника. В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали.

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