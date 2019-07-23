От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, грузинская власть, включая первое лицо государства, должна извиниться перед российскими гражданами. «Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, Россия оккупировала территории грузинские, недопустимо. (...) Если публично нахамили, за это надо публично отвечать», — подчеркнул он.

Володин добавил, что поведение Тбилиси возмутило Москву и такое отношение недопустимо. «Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила», — резюмировал спикер Госдумы.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку.

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