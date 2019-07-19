Россия поставила точку в вопросе о санкциях против Грузии

Москва не будет вводить «винные санкции» против Грузии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью РИА Новости.
«На волне событий в Грузии конца июня — начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности (...). Таким образом, на сегодня тема винных санкций в отношении Грузии закрыта», — заявил дипломат.
9 июля президент России Владимир Путин, комментируя возможность введения экономических санкций, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Это решение положительно оценили как официальный Тбилиси, так и население страны.
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку.