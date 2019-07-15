Российские депутаты назвали грузинским коллегам свои ожидания

Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии при понимании, что к этому готовы грузинские власти, заявил депутат Госдумы Леонид Калашников по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». Об этом сообщает RT.

Российский парламентарий также не исключил принятия мер, направленных на сближение стран.

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Делегация грузинских парламентариев прибыла в Госдуму в понедельник утром.

Возглавляющий грузинскую делегацию депутат Георгий Ломия назвал провокацию против депутата Госдумы Сергея Гаврилова и выходку оскорбившего в прямом эфире российского лидера журналиста «звеньями одной цепи», организованной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Отношения между станами обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались после после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента. Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес президента Владимира Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом». Несмотря на это российский лидер отказался от введения санкций против Грузии. Официальный Тбилиси поприветствовал это решение.

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