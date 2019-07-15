Появилось видео встречи грузинских депутатов в Госдуме

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Делегация грузинских парламентариев прибыла в Госдуму, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников обнял иностранных гостей и пригласил присесть. Видео со встречи опубликовал Telegram-канал РИА Новости в понедельник, 15 июля.

Возглавляющий грузинскую делегацию депутат Георгий Ломия назвал провокацию против депутата Госдумы Сергея Гаврилова и выходку оскорбившего в прямом эфире российского лидера журналиста «звеньями одной цепи», организованной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Это вызвало общественный резонанс, как в России, так и в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Москву не реагировать на провокации. В свою очередь Владимир Путин не счел нужным уголовно преследовать телеведущего «Много чести, пусть вещает дальше», — отметил он.

Кроме того, президент России не поддержал инициативу введения антигрузинских санкций.

Отношения между станами обострились после серии митингов в Тбилиси, спровоцированных оппозицией. Поводом стало якобы неподобающее поведение спикера грузинского парламента, который уступил свое место депутату Сергею Гаврилову во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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