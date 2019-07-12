Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала заявление своего российского коллеги Владимира Путина о нежелании Москвы вводить санкции в отношении Тбилиси. Об этом она сказала в интервью агентству Associated Press.

По ее мнению, подобные заявления российского лидера являются «более предпочтительными, чем угрозы». В то же время она отметила, что Грузия займет выжидательную позицию, чтобы «узнать, какова реальность». Зурабишвили выразила надежду на то, что российские туристы вернутся в ее страну, и заверила, что «Грузия будет оставаться открытой».

По ее словам, Тбилиси готов к тому, чтобы прекратить эскалацию. Себя она назвала первым политиком, кто к этому призовет. Отвечая на внутреннюю критику своей позиции по отношениям с Москвой, она отметила, что столкновение с противоположными мнениями — «судьба любого лидера». «Никто не будет учить меня патриотизму», — добавила она.

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Владимир Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поприветствовал это заявление российского лидера. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил министр.

Между тем Госдума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

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