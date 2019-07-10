Грузинские депутаты собрались в Москву

Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы. Об этом в среду, 10 июля, сообщил РИА Новости депутат парламента Грузии Георгий Ломая.

Депутаты приедут в Москву в воскресенье, 14 июля. В состав делегации, помимо Ломаи, входят еще один член парламента республики Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

«Официальная встреча будет в Госдуме, — рассказал Ломая. — Насколько я знаю, встречаемся с господином Калашниковым (глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников — прим. "Ленты.ру")».

8 июля Госдума призвала ввести санкции против Грузии, в том числе запретить поставку вин и минеральной воды из республики и ограничить денежные переводы. Российские депутаты озвучили такое предложение после того, как журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина, назвав его, в частности, «вонючим оккупантом». Путин выступил против санкций.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В грузинском парламенте организовали сессию Межпарламентской ассамблеи православия, и в кресло спикера посадили председателя МАП, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Это вызвало массовые акции протеста в Тбилиси, которые жестко разогнала полиция. Путин приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля. В Кремле заявили, что ограничения могут снять после того, как обстановка в республике вернется в «нерусофобское русло».

Грузия обвиняет Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии, которые объявили независимость в 1990-х годах после распада СССР. Москва признала их суверенными государствами в 2008 году после военного конфликта в Южной Осетии.

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