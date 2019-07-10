Саакашвили сравнил Путина с котом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики. Об этом сообщается на сайте грузинского телеканала «Рустави 2».

По словам Саакашвили, российский лидер провел с властями республики «мастер-класс по теме "что значит нищая Грузия"».

«Путин своим решением об отмене санкций против Грузии был похож на кота, который держал в лапах мышь, играл с ней и готов был в любой момент проглотить. Нынешние полностью коррумпированные власти Грузии сделали все, чтобы переориентировать экономику на Россию, результат сегодня дал о себе знать», — заявил политик.

Саакашвили добавил, что в 2012 году грузинская и американская стороны были близки к соглашению о свободной торговле. В таком случае никто в Грузии и не стал бы везти свои товары в Россию, утверждает политик. Однако, отмечает бывший грузинский лидер, нынешние власти республики умышленно не довели начатое ими дело до конца.

Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление Путина. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил министр.

Между тем Госдума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

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