МИД Грузии одобрил позицию Путина

Глава МИД Грузии приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

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Между тем Государственная Дума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

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