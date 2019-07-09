Слова Путина не убедили Госдуму отказаться от санкций против Грузии

Госдума не будет отзывать заявление по Грузии после слов президента России Владимира Путина о нецелесообразности антигрузиских санкций, заявил депутат нижней палаты парламента Леонид Калашников. Его цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» во вторник, 9 июля.

Документ дает право кабинету министров разрабатывать ответные меры при необходимости, пояснил парламентарий.

Материалы по теме «Дурак, мерзавец, хам и провокатор» Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Между тем Государственная Дума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

В правительстве сообщили, что ознакомились с позицией депутатов, но обратили внимание на мнение президента по этому вопросу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!