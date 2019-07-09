Грузинский премьер захотел отсутствия барьеров с Россией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси. Об этом сообщают РИА Новости.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — заявил он.

Ранее представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе заявил, что российский лидер оказался более адекватным в оценке этой ситуации, чем президент и руководство Грузии. Однако он счел невведение санкций таким же «элементом политического шантажа, как и их введение».

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Ранее во вторник, 9 июля, Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Между тем Госдума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

Протесты в Грузии начались 20 июня и продолжаются уже 20 дней. В ночь с 8 на 9 июля в Тбилиси одновременно прошли сразу четыре протестные акции. Первая группа протестующих выступала с антироссийскими лозунгами против «оккупации» и выступала за отставку главы МВД Георгия Гахарии; вторая протестовала против проведения в столице акции ЛГБТ «Марш достоинства». Еще одна акция протеста прошла у здания МВД — там люди выступали в поддержку прав ЛГБТ-сообщества и за отставку Гахарии. Последняя группа протестующих собралась у здания телеканала «Рустави-2», требуя уволить его гендиректора и оскорбившего президента России ведущего.

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