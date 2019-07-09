Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям

Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики. Его слова приводит 1TV.

Политик считает, что российский лидер оказался более адекватным в оценке этой ситуации, чем президент и руководство Грузии. Он также позитивно оценивает тот факт, что Путин выступил против введения антигрузинских санкций.

«Но мы должны понимать, что это происходит не от того, что Россия и Путин хотят Грузии добра. Угроза введения санкций, а затем их невведение является ровно таким же механизмом шантажа и давления, что и сами санкции», — заявил Бакрадзе.

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Он напомнил, что ключ «к безопасности и развитию Грузии» лежит в расширении сотрудничества с НАТО и ЕС. «В противном случае мы всегда будем зависеть от того, в каком настроении духа проснется и какое решение примет с утра президент Путин», — подчеркнул он.

Бакрадзе призвал получить «твердые, институциональные, европейские гарантии» для будущего страны, а не продолжать проводить политику, которая бы «не огорчала Путина».

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Между тем Госдума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

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