В Госдуме рассказали о шансах Грузии избежать санкций

Президент России Владимир Путин дает властям Грузии шанс образумиться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 июля.

«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем», — сказал он.

Материалы по теме «Дурак, мерзавец, хам и провокатор» Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины

Володин уточнил, что имеет в виду шанс образумиться. Он добавил, что парламентарии не изменили своего мнения относительно целесообразности экономических мер в отношении Грузии.

Спикер нижней палаты парламента также призвал президента Грузии извиниться за свои антироссийские высказывания. Володин напомнил, что Саломе Зурабишвили назвала Россию агрессором и оккупантом.

Ранее во вторник, 9 июля, Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и призвала ввести санкции. Между тем, Владимир Путин не видит необходимости в подобных мерах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!