Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

В случае введения Россией полноценных санкций ущерб Грузии мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей). Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, пишет «Грузия Online».

По ее словам, больше половины от общего ущерба пришлось бы на туризм. Еще почти 1,7 миллиарда лари страна был потеряла при блокировке денежных переводов. «Также наш экспорт вина, сельскохозяйственной продукции и минеральной воды, который превышает 300 миллионов долларов (846 миллионов лари — прим. «Ленты.ру») ежегодно», — сказала Турнава.

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Она добавила, что Аджария уже начала ощущать на себе нехватку туристов. Вместе с тем министр отметила, что Грузия не сильно зависит от российского рынка и российских гостей. «Но это направление все-таки важно для нашей туристической индустрии. Мы не должны забывать о семейных гостиницах, рядовых гражданах, которые ждали этих туристов, и сегодня мы видим именно эту проблему», — подчеркнула Турнава.

Ранее в июле «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском министерстве иностранных дел сообщил, что авиасообщение с Грузией может быть восстановлено. По словам собеседника издания, это может произойти, если русофобия в Грузии прекратится, а власти страны будут последовательны.

9 июля президент России Владимир Путин, комментируя возможность введения экономических санкций, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Это решение положительно оценили как официальный Тбилиси, так и население страны.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

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