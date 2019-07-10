Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

По словам собеседника издания, Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина. В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.

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Кроме того, российская сторона в перспективе готова вернуться к теме отмены визового режима для граждан Грузии. В ведомстве сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, оставалось его подписать. Собеседник издания полагает, что, если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».

Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление Путина. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил министр.

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7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

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