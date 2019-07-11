Спасение Грузии от России нашли в ядерном оружии США

Для того, чтобы обезопасить Грузию от нападения России и ее агрессивных соседей, необходимо разместить в стране военную базу США с ядерным оружием. Об этом заявил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашивили, пишет «Грузия Online».

По словам политика, Москва планирует «взорвать» свои военные базы на грузинской территории, а затем проложить в Боржомском ущелье санитарный коридор к базе Гюмри [в Армении]. «Поэтому единственное на данном этапе, что стратегически сбалансирует регион и спасет нас государственно, — это открытие американских военных баз и агитация, и пропаганда в мире того, что мы народ, который подвергается геноциду», — отметил он.

Материалы по теме «Мы очень сильно разозлились» Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам

Также, по мнению Нателашвили, Россия хочет поделить Грузию по частям. Для этого достаточно регионального кризиса, или глобального обострения на Земле, или чтобы у союзников не было времени на проблемы Тбилиси, считает он.

В начале мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны американской военной базы. По ее мнению, власти не должны предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Слова главы государства раскритиковала местная оппозиция. В партиях «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» отметили, что Зурабишвили занимается тиражированием российской пропаганды.

Отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужили многотысячные акции протеста у парламента в Тбилиси, которые произошли после визита российских депутатов в страну. В связи с митингами президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения между странами. Запрет вступил в силу 8 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!