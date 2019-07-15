В России рассказали об отброшенных в «нулевую точку» отношениях с Грузией

Отношения между Россией и Грузией за последний месяц отброшены практически к нулю. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

«Наши отношения даже в том состоянии, в котором они находились в последние годы, очевидно, вновь резко отбросило назад, практически в нулевую точку», — сказал Косачев во время встречи с депутатами от грузинской парламентской фракции «Патриоты Грузии» в Москве.

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По словам сенатора, в России огорчены таким развитием событий, поскольку в последние годы страны пытались наладить отношения и преодолеть разногласия. Также Косачев отметил, что происходящее может быть инспирировано из-за рубежа. «Мы здесь, анализируя происходящее, не можем отделаться от ощущения, что это чужие сценарии, которые навязываются нашим двум странам», — заявил он. По мнению политика, отношения между Россией и Грузией удастся наладить тогда, когда власти обеих стран будут уважать народы друг друга.

Ранее 15 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии при понимании, что к этому готовы грузинские власти. Парламентарий также не исключил принятия мер, направленных на сближение стран.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались после после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес президента Владимира Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом». Несмотря на это российский лидер отказался от введения санкций против Грузии. Официальный Тбилиси поприветствовал это решение.

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