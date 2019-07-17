В Грузии признали зависимость от России

Российский рынок важен для Грузии, а призывающие отказаться от него — враги государства. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, его слова приводит «Грузия Online».

«Те, кто указывает нам на то, зачем нам российский рынок, вот, у нас есть же рынки Украины и Европы, они невежды и неучи», — считает он.

По словам Иванишвили, замещение российского рынка нелегко ни для кого, тем более для европейцев. «Нелегко это сделать и нам по ряду элементарных причин, так как вывод продукции и привлечение к ней внимания со стороны потребителей не является простым процессом, для этого нужны годы», — пояснил глава партии.

Иванишвили напомнил, что грузинская продукция известна в России и у нее есть потребитель. «Диверсификация происходила на протяжении лет, когда российский рынок был закрыт. Сторонники закрытия российского рынка и прекращения торговли с Россией являются врагами государства», — подытожил он.

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Такое заявление грузинский политик сделал на фоне возможного введения в отношении Тбилиси российских санкций. Рассматривается вопрос о запрете на импорт вина и минеральной воды и ограничении денежных переводов.

По прогнозам экспертов, если ограничения все же введут, это коснется товаров и услуг на миллионы долларов, а сильнее всего это затронет денежные переводы. По информации специалистов, Россия критически важна для Грузии как рынок сбыта, поскольку на нее приходится 84 процента поставок вина и около 46 процентов поставок минеральной воды.

Бывший главный санитарный врач России предположил, что потери грузинской экономики из-за возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут составить один миллиард долларов.

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Отношения между странами обострились в конце июня. Тогда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.

В начале июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». После этого Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» и призвала правительство принять соответствующие меры к Грузии. Путин в ответ заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу.

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