Грузии предрекли миллиардные убытки из-за российских санкций

Потери грузинской экономики из-за возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут составить один миллиард долларов. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, если российское правительство решит ввести эмбарго, то оно будет обусловлено политическими, а не санитарными соображениями, так как поставки вина и минеральной воды приносят грузинской экономике большую часть доходов. Кроме того, Онищенко подтвердил, что обсуждение санкций связано с высказыванием телеведущего Георгия Габуния, в нецензурной форме раскритиковавшего российского президента Владимира Путина.

«Вся Грузия может произвести до 7,5 миллиона декалитров вина. Для российского рынка это немного, потеря грузин не станет для нас критичной. А вот для них это будет настоящая катастрофа», — пояснил он. Таким образом, ущерб от российского эмбарго, а также запрета на авиасообщение между странами составит 6,6 процента ВВП страны.

Ранее 9 июля стало известно, что депутаты Госдумы попросили правительство ввести ограничительные экономические меры против Грузии. По мнению парламентариев, антироссийские провокации в Грузии свидетельствуют об укреплении радикальных сил в этой стране и ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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