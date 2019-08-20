Познер рассказал о пути к отрицанию бога

Журналист Владимир Познер рассказал, как пришел к отрицанию бога, и порассуждал, как стоит воспитывать в детях отношение к религии. Его высказывание опубликовано на личном сайте «Познер Online».

Вопрос о воспитании детей вне религии журналисту задала одна из читательниц. Она поинтересовалась, как корректно ознакомить детей со всем религиозным разнообразием, не погружая их при этом ни в одно учение.

Познер рассказал о собственном опыте воспитания, подчеркнув, что верного ответа на такой вопрос быть не может, так как каждый делает это сообразно своим убеждениям. Он заявил, что, будучи ребенком, задавал вопросы о сотворении мира отцу, который был неверующим.

Позднее журналист осознанно пришел к атеизму: «Я прочитал Библию (Ветхий Завет и Евангелие), причем не один раз, и постепенно пришел к отрицанию бога», — заявил он. При этом он подчеркнул, что каждый решает этот вопрос индивидуально.

Ранее Познер поделился своей точкой зрения о смерти, заметив, что осознает ее неизбежность и не чувствует страха перед собственной кончиной. При этом он заметил, что хотел бы умереть без мучений.

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