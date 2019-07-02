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Учитель похвалил Гитлера и вызвал гнев в сети

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Американский учитель истории Джефф Акор (Jeff Acor) подвергся критике после того, как назвал фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера своей любимой исторической личностью. Об этом пишет 10 Daily.

Цитата Акора была приведена в выпускном альбоме наряду с высказываниями других учителей. По словам преподавателя, до Холокоста Гитлер сделал много хорошего для жителей Германии, в том числе для молодежи.

Акор назвал фюрера одним из величайших мировых ораторов, а также добавил, что он предпринял немало попыток для того, чтобы Германия стала великой державой. Кроме того, учитель упомянул, что у Гитлера было много трудностей в жизни, которые хорошо знакомы многим людям.

Ученики школы, их родители и пользователи соцсетей возмутились словами Акора. «Я никому из студентов не позволяю проводить аналогии с Гитлером или [генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом] Сталиным. Это все сильно упрощает», — поделилась одна преподавательница.

Представители учебного заведения объяснили, что слова учителя были вырваны из контекста. «Он действительно размышлял над личностью Гитлера с точки зрения истории и не выражал одобрение по отношению к его поступкам», — отметили в школе.

В администрации заведения пообещали, что выпускной альбом перевыпустят с полной цитатой учителя, чтобы его мысль была понятна и никого не оскорбляла.

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