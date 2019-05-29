Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку. Об этом она узнала в эфире радиостанции «Би-би-си».

В новом произведении Вульф рассматривала период правления королевы Великобритании Виктории (1837-1876 годы). По словам писательницы, в это время с геями обращались хуже, чем в Средневековье. Она пришла к такому выводу после ознакомления с архивными документами Лондонского уголовного суда, среди которых Вульф нашла большое количество приговоров с пометкой death recorded, что дословно переводится на русский язык как «записанная смерть».

Женщина заявила, что смертная казнь ждала не только педофилов и насильников, но и мужчин, которые занимались однополым сексом по обоюдному согласию. Однако историк и писатель Мэттью Свит опроверг утверждения Вульф. По его словам, юридический термин «записанная смерть» появился в 1823 году и означал, что у приговоренного к казни есть большие шансы избежать ее. Ученый привел в пример подростка, которого должны были убить из-за обвинения в изнасиловании, но спустя два года отпустили на свободу.

Несмотря на ошибку, Вульф заявила, что не считает свою новую книгу дискредитированной. «Гонения: Секс, цензура и криминализация любви» поступит в продажу 18 июля.

Ранее в преддверии Дня Победы писательница Елена Чижова заявила, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!