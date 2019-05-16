Российского учителя уволили после чтения «Зова Ктулху» вслух на уроке

В одной из школ Челябинской области преподаватель литературы Николай Летин был уволен после того, как прочитал отрывок из книги американского классика жанра ужасов Говарда Лавкрафта. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Уточняется, что ученики сняли на видео то, как учитель на уроке вслух зачитал фрагмент, посвященный божеству Ктулху. В этой части книги герои вызывали морское чудовище с помощью проклятья, которое и озвучил Летин. Ролик под названием «Учитель вызывает Сатану», размещенный в сети, стал поводом для прокурорской проверки.

В результате было обнаружено, что Летин также делал неоднозначные публикации в соцсетях. «На странице педагога размещены фото непристойного содержания, на которых изображены факты применения оружия, насилия, жестокости, а также добавлены комментарии с использованием ненормативной лексики, что является нарушением закона об образовании», — прокомментировала случившееся помощник прокурора Троицкого района области Евгения Кожемякина.

В ведомстве потребовали лишь объявить Летину выговор и проследить, чтобы указанные записи были удалены. Однако директор учебного заведения поручила его уволить за аморальное поведение.

По словам самого Летина, таким образом он пытался привлечь детей к чтению. «Круг интересов очень узкий. С таким они вряд ли напишут сочинение на ЕГЭ. Я так хотел расширить этот круг, заинтересовать предметом», — объяснил он свои действия, отметив, что подростки лучше всего запоминают необычные, двусмысленные факты о писателях и литературе в целом.

Ктулху — древнее божество, впервые описанное в рассказе «Зов Ктулху» Лавкрафта. Согласно его произведениям, Ктулху спит в подводном городе Р'льехе, однако он должен проснуться, когда звезды займут определенное положение. Характерной чертой чудовища является голова в форме осьминога.

Ранее весной в Испании в одной из школьных библиотек Барселоны с книжных полок исчезло две сотни произведений из-за содержащейся в них пропаганде сексизма. В частности, в этот список попала сказка «Красная Шапочка».

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