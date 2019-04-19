Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

В Каталонии прошла акция по выявлению скрытого сексизма. После проверки библиотеки одной из школ в Барселоне с книжных полок исчезло 200 произведений, так как, по мнению проверяющих, в них содержится пропаганда гендерных стереотипов. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что в 30 процентах литературы содержатся сексистские высказывания. В этот список вошла, в частности, сказка «Красная Шапочка» и история о святом Георге — популярное произведение среди католиков. Отмечается, что все 200 книг были изъяты из библиотеки и заменены на менее сексистские аналоги.

Другие школы Барселоны также намерены избавиться от изданий, в которых пропагандируется гендерное неравенство. Глава родительского комитета одной из школ, где планируется пересмотр библиотеки, заявила: «Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают».

«К пяти годам у детей уже формируется представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком или девочкой, поэтому очень важно работать над понятием "гендер" с младенчества», — заключила женщина.

Ранее, в марте, в детском мультфильме «Свинка Пеппе» пожарные из Лондона обнаружили сексизм. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении мамы-свинки.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!