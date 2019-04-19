Культура
 
Последние новости
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой
Ипотека в России сократилась и подорожала
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Аргентина признала преступлением уличные домогательства
Названы самые выгодные месяцы для путешествий
Невеста решила выйти замуж за парализованного возлюбленного вопреки всему
Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой
Назван самый лучший зефир в шоколаде
МВД заинтересовалось видео со стоящим на коленях под дулом пистолета подростком
Новости партнеров

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Перейти в «Мою Ленту»

В Каталонии прошла акция по выявлению скрытого сексизма. После проверки библиотеки одной из школ в Барселоне с книжных полок исчезло 200 произведений, так как, по мнению проверяющих, в них содержится пропаганда гендерных стереотипов. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что в 30 процентах литературы содержатся сексистские высказывания. В этот список вошла, в частности, сказка «Красная Шапочка» и история о святом Георге — популярное произведение среди католиков. Отмечается, что все 200 книг были изъяты из библиотеки и заменены на менее сексистские аналоги.

Другие школы Барселоны также намерены избавиться от изданий, в которых пропагандируется гендерное неравенство. Глава родительского комитета одной из школ, где планируется пересмотр библиотеки, заявила: «Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают».

«К пяти годам у детей уже формируется представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком или девочкой, поэтому очень важно работать над понятием "гендер" с младенчества», — заключила женщина.

Ранее, в марте, в детском мультфильме «Свинка Пеппе» пожарные из Лондона обнаружили сексизм. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении мамы-свинки.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Barcelona school removes 200 sexist children's books
Написанная рэпером книга впервые стала бестселлером The New York Times
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм
Другие материалы рубрики
Культура00:0515 апреля
Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1978

Мало Аллы?

Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
06:53Сегодня

Доклад Мюллера о «сговоре» Трампа с Россией стал бестселлером

12:4817 апреля

Звезда «Игры престолов» рассказала о желании покончить с собой

22:2918 апреля

Быкова перевезли в Москву

Культура16:5018 апреля

Колхозный корпоратив

Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
11:3317 апреля

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

05:20Сегодня

Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»

09:5416 апреля

Стала известна судьба спасенных из собора Парижской Богоматери реликвий

Культура00:0318 апреля

Адское месиво

Свинобык-реваншист, король Артур и детские комплексы: чем удивляет новый «Хеллбой»
20:2818 апреля

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

17:3218 апреля

Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды

16:3318 апреля

Дмитрия Быкова решили везти в Москву

Россия
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
Гадюки заполонили железнодорожную станцию и выселили россиян
Северный Кавказ задолжал 120 миллиардов рублей за газ и электричество
В России разрешат частные кладбища
Правила получения водительских прав в России снова захотели ужесточить
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Аргентина признала преступлением уличные домогательства
Эквадор ополчился на связанного с Ассанжем бывшего министра
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Сербия пожаловалась на давление из-за нежелания принять санкции против России
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«Вы русский тролль?»
 
Все материалы
Бывший СССР
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
В Донбассе заявили о невозможности говорить с Киевом без Медведчука
Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой
Зеленский представил будущую президентскую команду
Украинский депутат рассказал о желании Порошенко стать премьер-министром
Все материалы
Экономика
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Назван самый лучший зефир в шоколаде
Россия поссорилась с Казахстаном из-за украинского сахара
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Эксперты проанализировали двадцать лет развития «Роснефти»
Германия потянула экономику Европы вниз
Все материалы
Силовые структуры
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
В России стало меньше осужденных по экстремистским статьям
В России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления
«Он сказал, что я китаец»
Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищении миллиарда рублей
Планировавшие вооруженное нападение на отдел полиции попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Названа неожиданная причина ранней смерти
Все материалы
Спорт
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
Компания Кокорина и Мамаева побила водителя со словами «Ты знаешь, кто мы?»
Олимпийский чемпион раскритиковал «жирующих на деньги народа» спортсменов
Определились полуфиналисты Лиги Европы
«Реал» закупится на полмиллиарда евро
Нурмагомедов прошелся по UFC в России
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Все материалы
Культура
Между Таносом и Горби
Чистки в Косово, черный протест и нарковойны: главные фильмы в программе ММКФ-2019
Психоделика, джаз и экстаз
Пионеры электроники, LSD и утомленный Скриптонит — главные новые альбомы
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Доклад Мюллера о «сговоре» Трампа с Россией стал бестселлером
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Быкова перевезли в Москву
Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
В сети раскрыли самые странные занятия в одиночестве
Девушка обнаружила пугающее послание о трупе на дне ящика стола
«Руки-базуки» пришел на «Давай поженимся» за невестой и станцевал на сцене
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Все материалы
Ценности
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Звездная визажистка показала легкий способ скрыть прыщи
Любимый дешевый бренд россиян принялся торговать мусульманской одеждой
«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных
Назван автомобиль года
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Стюардесса подхватила вирус в поездке и впала в кому
Назван самый доступный для туристов российский город
Назван надежный способ избежать конфликтов на борту самолета
Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Мать случайно испекла для дочери непристойный торт и смутила подруг
Невеста решила выйти замуж за парализованного возлюбленного вопреки всему
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Все материалы
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Alibaba научит автомобили заказывать еду
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Kia придумала «автомобиль всего»
Все материалы
Дом
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Ипотека в России сократилась и подорожала
В России упали цены на посуточную аренду
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Рост цен на жилье в Москве замедлился
Все материалы