Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку. Об этом сообщается на сайте Саратовского областного суда.

Суд установил, что саратовец откликнулся на объявление одного из местных ресторанов о поиске работника на должность хостес (лицо ресторана, сотрудник, в обязанности которого входит встреча гостей — прим. «Ленты.ру»). Однако администрация компании «Брудершафт-Л» не приняла мужчину из-за «несоответствия требованиям». Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.

Саратовец подал иск о нарушении прав в районный суд и получил компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Ресторан пытался оспорить это решение, но коллегия Саратовского областного суда оставила его без изменений.

Согласно статье 19 Конституции России, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от пола.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о поступающих к ней жалобах на половую дискриминацию. Она заявила, что россиянки сталкиваются с отказами в трудоустройстве по половому признаку, нарушением материнских прав, проблемами с получением отсрочек отбывания наказания при беременности или наличии малолетних детей.

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