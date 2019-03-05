Россия
 
Последние новости
Новороссийск остался без света
В Китае нашли древний сосуд с «эликсиром бессмертия»
Россиянину предъявили обвинения в подготовке теракта в Германии
Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей
Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне
Российский военный сел за смертельный нокаут
Минфин еще больше ослабит рубль
Разрушившего рубль россиянина посадили
Пассажирка остановила неуправляемый автобус и спасла водителя
Новости партнеров

Россию упрекнули в расизме и гомофобии

Перейти в «Мою Ленту»

В России политики и религиозные лидеры часто позволяют себе гомофобные, расистские, трансфобные и ненавистнические высказывания, а российские законы дискриминируют женщин, активистов и гомосексуалов. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденной Советом Европы, пишет Deutsche Welle.

В документе особо подчеркивается, что декриминализация домашнего насилия негативно сказалась на положении россиянок в обществе и дала населению «мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин». По мнению авторов доклада, это «открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола». ЕКРН настоятельно рекомендовала российским властям изменить этот закон.

В комиссии отметили, что в стране чрезмерно используется антиэкстремистское законодательство, в том числе для преследования критиков власти и религии. Также в России нет независимого органа, который мог бы расследовать жалобы на действия силовиков.

В Стасбурге выразили обеспокоенность запретом на гей-пропаганду среди несовершеннолетних и законами, которые слишком жестко регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). В частности, речь идет о законе об иностранных агентах.

Авторы доклада указали на прогресс, достигнутый страной за последние пять лет, но подчеркнули, что вышеперечисленные факторы «подрывают гражданскую активность и защиту уязвимых групп населения».

В течение двух следующих лет комиссия проведет промежуточный контроль за выполнением своих рекомендаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Совет Европы обеспокоен ситуацией с нетерпимостью в России
Подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России
Названо число покинувших Чечню из-за гомофобии жителей
В Совете Европы выразили обеспокоенность ростом ненависти на Украине
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»

Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
17:01 4 марта

Путин вывел Россию из ракетного договора

17:56Сегодня

Новороссийск остался без света

11:37 3 марта

Названы основные психические заболевания россиян

Россия00:02 4 марта

«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»

Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
17:29Сегодня

Разрушившего рубль россиянина посадили

16:49Сегодня

В клинике на Рублевке оборвался трос лифта с людьми

15:33Сегодня

Российским магазинам с пенсионерами у мусорных баков пригрозили наказанием

Россия00:01 2 марта

«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»

Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
16:07Сегодня

В лесных пожарах в России нашелся китайский след

14:33Сегодня

Москалькова попросила ООН вступиться за Вышинского

15:02Сегодня

В России задумались о создании платных вытрезвителей

Россия
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»
Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
«Ушло время, когда татарская речь звучала на улицах»
 
Россию упрекнули в расизме и гомофобии
Новороссийск остался без света
Разрушившего рубль россиянина посадили
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Россиянину предъявили обвинения в подготовке теракта в Германии
Пакистан на всякий случай задержал брата лидера террористов
В Ливии открестились от российских наемников
Чехия заподозрила Россию в квартирных махинациях
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Все материалы
Бывший СССР
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Раскрыты подробности бегства командира танкового экипажа ДНР на Украину
В ДНР отреклись от оказавшейся на Украине командира женского танкового экипажа
Украинцам отказали в дешевом газе
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Все материалы
Экономика
Гудбай, Ленин
Кровь, принудительный труд и продажа оружия. Как выживали коммунисты в ГДР
Минфин еще больше ослабит рубль
Раскрыто состояние самого богатого россиянина
Европейский банк испугался россиян
Российский рынок труда оказался в группе риска
Дерипаска отдал часть бизнеса детям
Названы лучшие банки в России
Все материалы
Силовые структуры
На дне «Океана»
В СССР делали миллионы на черной икре. Ее прятали в банках с килькой и вывозили на Запад
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские следователи задумались о составлении портретов по ДНК
Серийный убийца в белых перчатках из Москвы оказался женоненавистником
Инвалида-колясочника посадили за подготовку серии терактов на Кавказе
Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя
Все материалы
Наука и техника
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»
Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
Россия отвергла сверхтяжелую ракету «Роскосмоса»
Второй человек в мире избавился от ВИЧ
На Украине предложили создать «оружие возмездия» против России
Минобороны России побрезговало российскими комплектующими
Все материалы
Спорт
Игра в Кости
Лучший боец мира на вершине, Дагестанский Дракон еще ближе к титулу: UFC 235
Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне
Кокорина уличили в лежании перед телевизором вместо тренировок в СИЗО
Болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заставят потратиться на 18-летнего футболиста
Джон Джонс (слева)Королевская битва
Дагестанский дракон и лучший боец в истории. Почему UFC 235 нельзя пропустить
Все материалы
Культура
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
«Патриотизм так или иначе сводится к любви к родине»
Игорь Петренко об иммиграции, настоящих мужиках и воздухе России
«Он называл меня своей девушкой»
Как счастливо влюбиться в Освенциме и пережить ужасы фашизма
Давид Деймур«Желания фильтровать базар у меня не наблюдается»
GSPD о рейв-культуре, наркотиках и о том, почему его до сих пор не запретили
Эмбер Херд пыталась лишить Джонни Деппа пальца при помощи бутылки водки
Власти проигнорировали протест кинотеатров и перенесли премьеру ленты о корги
Вокалист The Prodigy планировал совершить самоубийство несколько лет назад
Все материалы
Интернет и СМИ
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»
Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
Обнаружена опасная уязвимость в процессорах Intel
«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google
Зафиксировано три миллиона кибератак США на Россию
Невеста выгнала сестру со свадьбы за жалобы и прослыла эгоисткой
Все материалы
Ценности
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Драчливые кенгуру
Как одевались самые стильные уличные бандиты Австралии
Названы главные любители вина в России
Представлен самый дорогой в истории автомобиль
Сестра Кардашьян снялась обнаженной ради нового заработка
Названа самая молодая миллиардерша в мире
Все материалы
Путешествия
В гости к лепреконам
Пьяные ирландцы, травка и заповедники. Чем заняться в Дублине
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей
Почти 200 человек прокатились голышом на аттракционе и побили мировой рекорд
Раскрыты подробности сексуальной жизни экипажа круизных лайнеров
Иностранцы случайно оказались в России вместо США и поделились ужасом
Все материалы
Из жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери
Слон раздавил ударившего его надсмотрщика
Профессор провел лекцию с ребенком студента на руках
Полицейский верблюд впал в депрессию и отказался от еды после смерти напарника
Все материалы
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическом концепт-каром Nissan IMq
Неизвестные пикапы
Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?
Есть зарядка от «Айпейса»?
Едем из Москвы в Петербург на электрическом Ягуаре
Mazda показала новый кроссовер под названием CX-30
Лучшим автомобилем Европы стал электрокроссовер Jaguar I-Pace
Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
Все материалы
Дом
Маленькие мои
Коммуналки снова в моде. Их владельцы сдают комнаты и зарабатывают миллионы
Колхозный панк
Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
В Москве подорожали пентхаусы
Упавший с крыши снег оставил мэра российского города без машины
Жилье в Подмосковье резко подорожало
Хостелы в жилых домах решили запретить
Все материалы