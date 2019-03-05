Россию упрекнули в расизме и гомофобии

В России политики и религиозные лидеры часто позволяют себе гомофобные, расистские, трансфобные и ненавистнические высказывания, а российские законы дискриминируют женщин, активистов и гомосексуалов. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденной Советом Европы, пишет Deutsche Welle.

В документе особо подчеркивается, что декриминализация домашнего насилия негативно сказалась на положении россиянок в обществе и дала населению «мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин». По мнению авторов доклада, это «открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола». ЕКРН настоятельно рекомендовала российским властям изменить этот закон.

В комиссии отметили, что в стране чрезмерно используется антиэкстремистское законодательство, в том числе для преследования критиков власти и религии. Также в России нет независимого органа, который мог бы расследовать жалобы на действия силовиков.

В Стасбурге выразили обеспокоенность запретом на гей-пропаганду среди несовершеннолетних и законами, которые слишком жестко регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). В частности, речь идет о законе об иностранных агентах.

Авторы доклада указали на прогресс, достигнутый страной за последние пять лет, но подчеркнули, что вышеперечисленные факторы «подрывают гражданскую активность и защиту уязвимых групп населения».

В течение двух следующих лет комиссия проведет промежуточный контроль за выполнением своих рекомендаций.

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