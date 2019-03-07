Москалькова рассказала о сексизме и предназначении россиянок

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в интервью ТАСС, что за прошлый год ей поступило более 15 тысяч жалоб от женщин.

Так, россиянки сталкиваются с отказами в трудоустройстве по половому признаку, нарушением материнских прав, проблемами с получением отсрочек отбывания наказания при беременности или наличии малолетних детей.

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Однако женщины, по ее словам, не должны забывать своего главного предназначения.

«Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь», — подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен также заявила о необходимости дополнить национальную стратегию в интересах женщин, действующую до 2020 года, мерами по защите россиянок, выпадающих из общества из-за совершения преступления или лишившихся жилья.

Москалькова признала юридическую безнаказанность проявлений харассмента в стране из-за отсутствия необходимой доказательной базы.

«Все-таки сегодня движение вперед есть. Есть наш институт уполномоченного, есть общество, которое предает гласности эти случаи. Мне кажется, это самая главная помощь», — добавила она.

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