Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Советская и российская писательница и сценаристка Нина Соротокина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 7 мая, в Instagram сообщила режиссер Светлана Дружинина.

Фото опубликовано @sdruzhinina_official

Причина смерти, дата и место похорон пока не называются.

Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой. В 1991-м режиссер выпустила продолжение «Виват, гардемарины!», а год спустя вышла финальная часть трилогии «Гардемарины — III». Соротокина выступила одной из сценаристок всех трех фильмов.

Писательница также выпускала книги по истории России. Последней выпущенной работой Соротокиной стала книга «Великая Екатерина. Рожденная править» 2017 года.